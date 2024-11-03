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قاذفات أميركية من طراز بي-52 تصل إلى الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-11-03 | 01:14
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قاذفات أميركية من طراز بي-52 تصل إلى الشرق الأوسط
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قاذفات أميركية من طراز بي-52 تصل إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي أن قاذفات أميركية من طراز بي-52 وصلت إلى الشرق الأوسط، وقال: "وصلت قاذفات استراتيجية من طراز بي-52 ستراتوفورتريس من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

والجمعة أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط في خطوة قالت إنها تأتي "دفاعا عن إسرائيل" ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون.

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية.

أخبار دولية

أميركية

بي-52

الشرق

الأوسط

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