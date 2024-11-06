قادة العالم يهنئون ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة

هنأ الكثير من قادة الدول حول العالم، وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، دونالد ترامب الأربعاء بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حتى قبل صدور النتائج النهائية رسميا.



وفي ما يلي أبرز التعليقات العالمية على إعلان فوز ترامب بولاية رئاسية جديدة:



- فرنسا -



هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دونالد ترامب في رسالة عبر منصة إكس قال فيها إنه "مستعد للعمل معا كما تمكّنا من فعله لمدة أربع سنوات" خلال الولاية الأولى للجمهوري.



وأضاف "سنعمل من أجل أوروبا أكثر اتحادا وقوة وسيادة في هذا السياق الجديد. من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والدفاع عن مصالحنا وقيمنا".



- ألمانيا -



بعث المستشار الألماني أولاف شولتس بتهنئة إلى دونالد ترامب، مؤكدا رغبته في العمل مع الولايات المتحدة "من أجل تشجيع الازدهار والحرية".



وقال المستشار الألماني على منصة إكس "تتعاون ألمانيا والولايات المتحدة معا منذ فترة طويلة بنجاح من أجل تشجيع الازدهار والحرية على جانبي الأطلسي. سنواصل القيام بذلك من أجل مصلحة مواطنينا".



- المملكة المتحدة -



هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دونالد ترامب على "نصره التاريخي في الانتخابات".



وقال ستارمر في بيان "كوننا أقرب الحلفاء، نقف جنبا إلى جنب دفاعا عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديموقراطية. ومن النمو والأمن إلى الابتكار والتكنولوجيا، أعلم أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات مقبلة".



- إيطاليا -



أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني الأربعاء بالتحالف "الراسخ" بين إيطاليا والولايات المتحدة، وهنأت "الرئيس المنتخب دونالد ترامب" الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وقالت "باسمي وباسم الحكومة الإيطالية، أقدم أصدق التهاني للرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب. إيطاليا والولايات المتحدة دولتان +شقيقتان+ ترتبطان بتحالف راسخ، وقيم مشتركة وصداقة تاريخية".



- الاتحاد الأوروبي -



وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تهانيها "الحارة" إلى دونالد ترامب، مجددة تأكيد أهمية "الشراكة بين الشعبين" الأوروبي والأميركي.



وحذا حذوها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلا إن "الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى مواصلة تعاونه البناء" مع الولايات المتحدة مذكّرا بالعلاقة "التاريخية" بين واشنطن وبروكسل.



- حلف شمال الأطلسي -



هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، واعدا بالحفاظ على وحدة الحلف.



وقال روته في بيان "قيادته ستكون مجددا أساسية لإبقاء تحالفنا قويا" مضيفا "أتطلع إلى العمل معه مجددا لنشر السلام (...) عبر تعزيز حلف شمال الأطلسي".



- روسيا -



قال الكرملين إنه سيحكم على رئاسة دونالد ترامب الجديدة بناء على "أفعاله"، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئته.



- اسبانيا -



هنأ رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز دونالد ترامب الأربعاء بعد إعلان الجمهوري فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتعهد العمل على "تعزيز الشراكة عبر الأطلسي".



وكتب سانشيز على منصة "إكس": "هنيئا لك دونالد ترامب فوزك وانتخابك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. سنعمل على علاقتنا الثنائية الاستراتيجية وعلى تعزيز الشراكات عبر الاطلسي".



- بولندا -



كتب الرئيس البولندي أندريه دودا عبر منصة إكس "تهانينا، سيدي الرئيس دونالد ترامب! لقد فعلت ذلك!".



- أوكرانيا -



هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب ب"انتصاره المذهل" بعدما أعلن المرشح الجمهوري الأربعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مبديا أمله أن يساعد انتخابه أوكرانيا في تحقيق "سلام عادل".



وقال زيلينسكي "أقدّر التزام الرئيس ترامب نهج +السلام من خلال القوة+ في الشؤون العالمية. وهذا بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل أوكرانيا أقرب إلى السلام العادل".



- إسرائيل -



هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حليفه دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبرا أن ذلك يشكل "أعظم عودة في التاريخ" وبداية جديدة للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.



كما هنأ مسؤولون آخرون ترامب بينهم يسرائيل كاتز الذي تم تعيينه مساء الثلاثاء وزيرا للدفاع.



من جانبه، تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تعزيز "الروابط الحديدية" بين بلاده والولايات المتحدة مهنئا دونالد ترامب.



-حماس -



أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء أن موقفها من الإدارة الأميركية الجديدة في أعقاب إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة، يعتمد على "موقفها وسلوكها العملي" تجاه الفلسطينيين.



وقالت الحركة التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام إن "موقفنا من الإدارة الأميركية الجديدة يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة"، داعية ترامب إلى "وقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني".



- السعودية -



هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة الخليجية، الأربعاء دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.



وبعث الزعيمان برسالتي تهنئة إلى ترامب الذي أقام علاقات وديّة مع المملكة الخليجية خلال ولايته الأولى، فأشاد الملك سلمان بـ"تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".



- قطر -



وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلا في رسالة عبر منصة إكس إنه يتطلع "الى العمل معا مرة أخرى لتقوية علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم".



- مصر -



هنّا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معربا عن تطلعه للعمل "سويا" على إحلال "السلام والحفاظ على السلم والاستقرار" في الشرق الأوسط.



- الأردن -



هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وقال الملك عبد االله عبر منصة إكس "أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".



- تركيا -



رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء بانتخاب "صديقه" دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة.



وكتب إردوغان على منصة "إكس"، "نأمل في أن تتعزّز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، خصوصا القضية الفلسطينية والحرب بين روسيا وأوكرانيا".



- اليونان -



كتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر منصة إكس "تهانينا لدونالد ترامب على فوزه"، مؤكدا أن "اليونان تتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين بلدينا".



- البرتغال -



كتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو على منصة إكس "تهانينا للرئيس دونالد ترامب"، متعهدا العمل في "تعاون وثيق بروحية العلاقة الطويلة والصلبة بين البرتغال والولايات المتحدة" في إطار "الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".



- السويد -



هنأ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عبر منصة إكس، معربا عن "السعادة بالعمل معا ومواصلة العلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة والسويد كأصدقاء وحلفاء".



- الدنمارك -



قال رئيس الوزراء الدنماركي ميته فريدريكسن في بيان "تهانينا لدونالد ترامب على انتخابه. الولايات المتحدة أهم حليف لنا. يجب أن نحافظ على التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والدنمارك ومواصلة تعزيز الروابط القائمة منذ أجيال عبر الأطلسي".



وشدد فريدريكسن أيضا على أنه "في الوقت نفسه، يجب أن تقوم الشراكة القوية على تعزيز استقلالية أوروبا وتحملها مسؤولية أكبر عن أمنها".



- النروج -



كتب رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور على منصة إكس "الولايات المتحدة أهم شريك وحليف للنروج. أتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا مع إدارة ترامب الجديدة".



- هولندا -



وجه رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عبر منصة إكس "التهاني لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية".



وأكد أن "الولايات المتحدة حليف مهم لهولندا، على الصعيدين الثنائي والدولي، خصوصا في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأتطلع إلى تعاوننا الوثيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك".



- النمسا -



وجه المستشار النمسوي كارل نيهامر تهنئة لدونالد ترامب، قائلا عبر منصة إكس إن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للنمسا".



- رومانيا -



كتب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس عبر منصة إكس "تهانينا للرئيس المنتخب دونالد ترامب"، مؤكدا على أهمية التحالف بين البلدين.



وأضاف "من خلال جهودنا المشتركة، سنحقق السلام والازدهار لدولتينا والخارج، وندافع عن مصالحنا المشتركة".



- المجر -



كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بتأييده الكبير لدونالد ترامب، على فيسبوك خلال ظهوره أمام شاشة تلفزيون تعرض فرز الأصوات في الولايات المتحدة "على الطريق نحو نصر عظيم".



- صربيا -



كتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عبر منصة إكس "تهانينا لدونالد ترامب على فوزك"، مضيفا "معا نواجه تحديات خطيرة. صربيا ملتزمة جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة العمل من أجل الاستقرار والنمو والسلام".



- ألبانيا -



وجه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما تهنئة لدونالد ترامب على "انتصاره اللافت".



وقال "لقد كان شرفا حقيقيا العمل جنبا إلى جنب مع الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة لتعزيز الروابط بين بلدينا، وأتطلع إلى شرف العمل مع الرئيس السابع والأربعين لتعزيز شراكتنا من أجل السلام والازدهار والتقدم".



- كوسوفو -



كتب رئيس كوسوفو فيوسا عثماني عبر منصة إكس "باسم شعب جمهورية كوسوفو، أتقدم بالتهنئة إلى دونالد ترامب وجاي دي فانس على انتخابهما رئيسا ونائبا لرئيس الولايات المتحدة".



- الصين -



أبدت الصين الأربعاء أملها في "تعايش سلمي" مع الولايات المتحدة.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري "سنواصل مقاربة العلاقات الصينية الأميركية وإدارتها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون للمنفعة المشتركة".



- اليابان -



هنأ رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الأربعاء دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مبديا رغبته في الارتقاء بالتحالف بين البلدين "إلى آفاق جديدة".



- كوريا الجنوبية -



أعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "تطلعه" للعمل مع دونالد ترامب، قائلا إنه في ظل "قيادته القوية، سيكون مستقبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أفضل".



- الهند -



وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء "تهانيه القلبية" إلى "صديقه" دونالد ترامب على "انتصاره الانتخابي التاريخي".



وكتب عبر منصة إكس "أتطلع إلى تجديد تعاوننا لمواصلة تعزيز (...) الشراكة العالمية والاستراتيجية" بين الهند والولايات المتحدة.



- باكستان -



قدم شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، القوة النووية الإسلامية الوحيدة وحليفة الولايات المتحدة، "تهانيه للرئيس المنتخب دونالد ترامب".



وأشاد عبر منصة إكس "بالنصر التاريخي"، قائلا إنه "يأمل في العمل بشكل وثيق" مع إدارته.



- إثيوبيا -



هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد دونالد ترامب ب"انتصاره وعودته" إلى البيت الأبيض. وكتب عبر منصة إكس "أتطلع إلى العمل معا لتعزيز العلاقة بين بلدينا".