المرصد السوري: سقوط ثلاثة على الأقلّ في غارة إسرائيلية جنوب دمشق

سقط ثلاثة أشخاص على الأقل الأحد في غارة اسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن "ثلاثة أشخاص سقطوا في غارة اسرائيلية على منطقة السيدة زينب"، مضيفا أن الغارة استهدفت شقّة يقطنها عناصر في حزب الله.