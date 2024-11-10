المرصد السوري: سقوط 9 على الأقل في غارة إسرائيلية جنوب دمشق

سقط تسعة أشخاص على الأقل الأحد في غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المبنى المستهدف يقطنه عناصر من حزب الله اللبناني.



وأفاد المرصد عن "ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية" في الغارة على منطقة السيدة زينب إلى "9 فارقوا الحياة: 4 مدنيين (سيدة و3 من أطفالها) من الجنسية السورية، و5 بينهم شخص من الجنسية اللبنانية والبقية مجهولو الهوية".



وكانت حصيلة سابقة أفاد بها المرصد أشارت إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل في الغارة.



وأوضح المرصد أن الغارة استهدفت "شقة بمبنى تقطنه عائلات لبنانية وعناصر من حزب الله".



من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلًا عن مصدر عسكري عن "شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق".



وأدت الغارة وفق سانا إلى "استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".