الاليزيه: ماكرون سيحضر مباراة فرنسا وإسرائيل الخميس

أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون سيحضر المباراة التي ستجمع منتخبي فرنسا وإسرائيل لكرة القدم الخميس في باريس.



وقالت أوساط الرئيس الفرنسي إن الهدف خصوصا من ذلك "توجيه رسالة صداقة وتضامن بعد الأعمال المناهضة للسامية غير المقبولة التي تلت المباراة في امستردام هذا الأسبوع".