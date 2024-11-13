الجيش الأميركي: إستهداف مخزن أسلحة لجماعة مدعومة من إيران في سوريا

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات استهدفت مستودع أسلحة تابعًا لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا.وقال في بيان: "هذه الضربات رد على هجوم صاروخي على جنود أميركيين في قاعدة الشدادي. لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأميركية ولم تقع إصابات بين القوات الأميركية أو القوات الشريكة خلال الهجوم".