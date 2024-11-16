كارولين ليفيت...المتحدثة باسم البيت الأبيض في عهد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة أنه عيّن كارولين ليفيت (27 عاما) متحدثةً باسم البيت الأبيض. وبالتالي ستصبح ليفيت التي كانت متحدثة باسم حملة الملياردير الجمهوري (78 عاما)، الوجه الجديد الناطق باسم السلطة التنفيذية الأميركية.



وقال ترامب في بيان "كارولين ذكية وصلبة وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جدا". وأضاف أن ليفيت "أدت عملا استثنائيا بصفتها متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، ويسرني أن أعلن أنها ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض". وتابع أن ليفيت "ستتميز على المنصة وتساعدنا في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأميركي لجعل أميركا أمة عظيمة مجددا".



في الكونغرس، عملت ليفيت مسؤولة عن الاتصالات لدى إليز ستيفانيك (40 عاما) وهي نائبة عن ولاية نيويورك رشحها ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.



في 2022 أجرت ليفيت حملة في إطار الانتخابات النيابية أملا منها بأن تصبح نائبة عن ولاية نيو هامبشر لكنها خسرت.



وقالت في بودكاست على قناة فوكس نيوز المحافظة نشر الجمعة "لم أنشأ في عائلة سياسية. على غرار معظم الأميركيين، نشأت في عائلة من رجال الأعمال من الطبقة المتوسطة هنا في ولايتي نيو هامبشر. لقد انخرطتُ بالسياسة في الجامعة".