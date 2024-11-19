بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية

وافق الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين على تحديث للعقيدة النووية، وفق وثيقة نُشرت على الموقع الإلكترونيّ للحكومة الروسية.



وكان بوتين قد أمر قبل أسابيع فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي أجريت هذا الشهر بإجراء تغييرات على العقيدة النووية، لتنص على أنه من الممكن اعتبار أيّ هجوم تقليديّ على روسيا بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجومًا مشتركًا على روسيا.

وقال الكرملين إنّ روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية، في حال تعرّضها أو روسيا البيضاء لعدوان بأسلحة تقليدية إذا كان يشكّل تهديدًا خطيرًا على سيادتهما.

وأوضح أنّ هدف العقيدة النووية الروسية المحدثة هو جعل الأعداء المحتملين يدركون أنّ الرد على أيّ هجوم على روسيا أو حلفائها أمر حتميّ.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ أيّ هجوم من دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية على روسيا سيُعدّ هجومًا مشتركًا.