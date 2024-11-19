الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية

أخبار دولية
2024-11-19 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية

وافق الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين على تحديث للعقيدة النووية، وفق وثيقة نُشرت على الموقع الإلكترونيّ للحكومة الروسية.
 
وكان بوتين قد أمر قبل أسابيع فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي أجريت هذا الشهر بإجراء تغييرات على العقيدة النووية، لتنص على أنه من الممكن اعتبار أيّ هجوم تقليديّ على روسيا بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجومًا مشتركًا على روسيا.
 
وقال الكرملين إنّ روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية، في حال تعرّضها أو روسيا البيضاء لعدوان بأسلحة تقليدية إذا كان يشكّل تهديدًا خطيرًا على سيادتهما.
 
وأوضح أنّ هدف العقيدة النووية الروسية المحدثة هو جعل الأعداء المحتملين يدركون أنّ الرد على أيّ هجوم على روسيا أو حلفائها أمر حتميّ.
 
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ أيّ هجوم من دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية على روسيا سيُعدّ هجومًا مشتركًا. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

تحديث

للعقيدة

النووية

LBCI التالي
زيلينسكي: سبعة قتلى من بينهم طفل في ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا
اشتعال الميدان مقابل التفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-26

بلينكن يعتبر تهديدات بوتين النووية الجديدة "غير مسؤولة على الإطلاق"

LBCI
أخبار دولية
2024-09-25

بوتين: روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم

LBCI
أخبار دولية
2024-08-22

بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة ضرب محطة كورسك النووية خلال الليل

LBCI
أخبار لبنان
16:54

علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:22

عراقجي عقب لقائه نظيره السوريّ: رغبة ثنائية في توسيع العلاقات بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
06:59

وزراء خارجية: روسيا تهاجم البنية الأمنية الأوروبية بشكل ممنهج

LBCI
أخبار دولية
06:09

الخارجية القطرية: مكتب حماس السياسي في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي

LBCI
أخبار لبنان
05:30

اليونيفيل: الأرجنتين سحبت 3 عسكريين من بعثة حفظ السلام في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:22

أدرعي: مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:07

استهداف مبنى سكنيًا من أربع طبقات في منطقة الشياح - شارع المصبغة (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:36

مصادر "التقدمي" لـ"الأنباء الكويتية": جنبلاط يولي أهمية بالغة لموضوع النازحين وخصوصًا في الجبل

LBCI
أخبار دولية
03:37

بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:01

فيديو يظهر توغّل الجيش الإسرائيليّ داخل طير حرفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:25

غارات طالت النبطية... إليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:24

غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:23

الطيران الإسرائيليّ استهدف بغارتين منفصلتين بلدتي زلايا ولبايا في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:20

اشتعال الميدان مقابل التفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:04

جدول لقاءات هوكستين اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
02:07

استهداف مبنى سكنيًا من أربع طبقات في منطقة الشياح - شارع المصبغة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:01

مشاهد الدمار من صور (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:50

عمليات رفع الأنقاض مستمرّة في زقاق البلاط..اليكم الصورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:03

هوكشتاين بعد لقائه بري: قمنا بمباحثات جدّية وبنّاءة وأمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع وأنا هنا لتسهيل هذا القرار لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا

LBCI
خبر عاجل
09:32

حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف

LBCI
خبر عاجل
11:20

غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:46

قناة "كان" الاسرائيلية نقلا عن مصادر: إسرائيل وافقت على إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق المطروح

LBCI
أخبار لبنان
07:39

بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
12:34

وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
14:45

ابو فاعور لـ عشرين 30: في المقترح اللبناني الاخير هناك اقتراح لقوات عربية للمراقبة وهما الاردن أو مصر ولكن المرجع هو الجيش اللبناني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More