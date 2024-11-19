نتنياهو: حماس لن تحكم غزة بعد الحرب وسنقدم مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار عن كل رهينة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن إسرائيل تعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لكل من يعيد رهينة محتجزا في غزة، وفق بيان صادر عن مكتبه.



وقال نتانياهو في فيديو تم تصويره داخل قطاع غزة "أي شخص يعيد إلينا رهينة سنوفر له ولأسرته طريقة آمنة للخروج من غزة. وسنقدم أيضا مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار عن كل رهينة".



وتحدث نتانياهو، مرتديا خوذة وسترة واقية من الرصاص، في معبر نتساريم.



وأكد "كل من يجرؤ على إلحاق الأذى برهائننا يعتبر ميتا -- سنلاحقك وسنلحق بك".



وبصحبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أكد ناتنياهو أن أحد أهداف حرب إسرائيل ما زال أن "لا تحكم حماس غزة".



وأضاف "نحن نبذل جهودا أيضا لتحديد مكان الرهائن وإعادتهم إلى ديارهم. لن نستسلم. سنستمر حتى نجدهم جميعا، أحياء أو أمواتا".