محاولات صد هجوم جويّ روسيّ على كييف

تحاول وحدات الدفاع الجويّ الأوكرانية صد هجوم جويّ روسيّ على كييف، في وقت مبكر، وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية.



وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات ناتجة فيما يبدو عن تصدي وحدات الدفاع الجويّ للهجوم.