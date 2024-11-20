الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أميركا تغلق سفارتها في كييف بسبب "هجوم جوي كبير محتمل"

أخبار دولية
2024-11-20 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أميركا تغلق سفارتها في كييف بسبب &quot;هجوم جوي كبير محتمل&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أميركا تغلق سفارتها في كييف بسبب "هجوم جوي كبير محتمل"

أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كييف صباح اليوم الأربعاء بسبب "معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل" وسط حالة من التوتر في المدينة بشأن الرد الروسي المحتمل بعد يوم من ضربة أوكرانية كبيرة.

وقالت السفارتان الإيطالية واليونانية إنهما أغلقتا أبوابهما أيضا بعد التحذير الأمريكي غير المعتاد، وأبقت السفارة الفرنسية أبوابها مفتوحة لكنها حثت رعاياها على توخي الحذر.

ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية لفترة وجيزة في كييف بعد ظهر اليوم، وطلبت القوات الجوية من السكان البحث عن مأوى بسبب التهديدات من هجوم صاروخي. 

وطالب كبار المسؤولين المواطنين الأوكرانيين بعدم تجاهل التحذير.



أخبار دولية

سفارتها

"هجوم

محتمل"

LBCI التالي
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجويّ دمّرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية
صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" يفشل في العودة لمنصته ويهبط في البحر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:26

السفارة الأميركية في كييف: تلقينا معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم

LBCI
أخبار دولية
01:56

هجوم جويّ كبير محتمل في السفارة الأميركية في كييف

LBCI
أخبار دولية
2024-11-02

خامنئي: أميركا وإسرائيل ستتلقيان "ردا ساحقا" بسبب مواجهة إيران

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-22

قائد الحرس الثوري الإيراني: من المرجح ألا تقوم إسرائيل بخطوة كبيرة ضد طهران وقد تنفذ "هجوما محدودا وصغيرا"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:15

فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
10:02

سقوط 36 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على وسط سوريا

LBCI
أخبار دولية
09:53

وزير الخارجية الإسرائيلي: أي اتفاق مع لبنان يجب أن يضمن "حرية التحرك" ضد حزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:27

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:19

جميع أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة باستثناء الولايات المتحدة

LBCI
خبر عاجل
08:48

هوكستين يلتقي جنبلاط في كليمنصو

LBCI
أخبار دولية
2024-10-21

إيران: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديد الإسرائيلي لمواقعنا النووية

LBCI
أخبار دولية
2024-10-02

الرئيس الإيراني يتعهد بـ"رد أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:27

هدوء حذر تشهده النبطية وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

LBCI
أمن وقضاء
08:25

صور... غارات متواصلة على بلدات جوا والحوش والقليلة

LBCI
أخبار دولية
08:06

ميلر: الاتفاق على إنهاء الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" بات في متناول اليد

LBCI
أخبار دولية
08:02

الدخان الأبيض خرج من لبنان بانتظار الموقف الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

تفاصيل الزيارة الثانية لهوكستين في عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:32

تفاصيل التطورات الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
05:33

مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدتَي "تل حاييم" و "بيت ليد"

LBCI
أخبار لبنان
05:07

"توقيت عودة النازحين اللبنانين" يُناقَش بين الوفد الاميركي والوفد اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:04

فيديو آخر لادرعي من الجنوب...

LBCI
خبر عاجل
08:27

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
12:35

نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله لـ "الجزيرة": سنرد على هذا التجاوز والخرق الجديد للعدو المتمثل في اغتيال عفيف وعندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا فسنؤلمه في عاصمته

LBCI
أخبار لبنان
02:04

معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل

LBCI
خبر عاجل
13:42

الجيش اللبناني: استشهاد ٣ عسكريين اثر استهداف العدو الإسرائيلي مركز للجيش في بلدة الصرفند- الجنوب

LBCI
خبر عاجل
07:08

هوكشتاين: حققنا تقدّمًا إيجابيًا في المفاوضات مع الرئيس بري وسأسافر من بيروت إلى إسرائيل لمحاولة التوصل إلى حل

LBCI
خبر عاجل
09:21

قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل

LBCI
موضة وجمال
12:30

فوز فيكتوريا ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون 2024 يثير الجدل... دونالد ترامب الابن وماسك يعلقان وهذا ما قالاه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More