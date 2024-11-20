أميركا تغلق سفارتها في كييف بسبب "هجوم جوي كبير محتمل"

أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كييف صباح اليوم الأربعاء بسبب "معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل" وسط حالة من التوتر في المدينة بشأن الرد الروسي المحتمل بعد يوم من ضربة أوكرانية كبيرة.



وقالت السفارتان الإيطالية واليونانية إنهما أغلقتا أبوابهما أيضا بعد التحذير الأمريكي غير المعتاد، وأبقت السفارة الفرنسية أبوابها مفتوحة لكنها حثت رعاياها على توخي الحذر.



ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية لفترة وجيزة في كييف بعد ظهر اليوم، وطلبت القوات الجوية من السكان البحث عن مأوى بسبب التهديدات من هجوم صاروخي.



وطالب كبار المسؤولين المواطنين الأوكرانيين بعدم تجاهل التحذير.







