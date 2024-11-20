إقالة رئيس وزراء مالي بعد انتقاده للمجلس العسكري

ذكر التلفزيون الرسمي في مالي اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء شوجيل مايجا أقيل من منصبه.



وجاء ذلك بعدما انتقد مايجا في الآونة الأخيرة عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.



كان الحكام العسكريون، الذين استولوا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، قد وعدوا بإجراء انتخابات في فبراير شباط لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.



وفي الأسبوع الفائت، قال مايجا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام.



وأضاف مايجا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".



وقال مصدر مقرب من مايجا لرويترز إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا اليوم الأربعاء.



