كييف تتهم روسيا بإعدام 5 أوكرانيين من أسرى الحرب

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم، أن القوات الروسية أعدمت خمسة أوكرانيين من أسرى الحرب في شرق أوكرانيا الشهر الماضي.



وقالت السلطات في بيان إن قوات روسية أطلقت النار على الجنود الخمسة العزل بعد أسرهم خلال هجوم على الموقع الذي كانوا يتمركزون فيه بالقرب من بلدة فوليدار في شرق أوكرانيا في الثاني من تشرين الأول.



وصاحبت صورتان جويتان غير واضحتين للواقعة البيان، ولم يتسن لرويترز التحقق منهما من مصادر مستقلة.



وقال تاراس سيمكيف، وهو مسؤول كبير في مكتب المدعي العام، للتلفزيون الأوكراني اليوم إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في جرائم حرب، وهو واحد من 13 تحقيقا مماثلا فُتحت خلال الشهرين الماضيين في اتهامات بقتل 54 أسير حرب أوكراني.



ولم تعلق روسيا على الواقعة حتى الآن، لكنها نفت في السابق ارتكاب جرائم حرب.