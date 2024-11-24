مسؤول إسرائيلي: نأمل أن نستعيد غدا جثمان حاخام قتل في الإمارات

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية لرويترز أن إسرائيل تأمل في استعادة جثمان الإسرائيلي الذي قتل في الإمارات غدا الاثنين.



وجرى العثور اليوم الأحد على جثة الحاخام تسفي كوغان (28 عاما) بعد الإبلاغ عن اختفائه يوم الخميس.



وردا على سؤال حول موعد إعادة الجثة إلى إسرائيل، قال المسؤول: "نأمل أن يكون ذلك غدا لكن هذا غير مؤكد".



وقالت الإمارات إنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم فيما يتصل بالقتل.