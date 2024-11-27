إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل.



وكشف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه أن الصفقة تشمل الآلاف من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه والمئات من القنابل صغيرة القطر.



وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من ذكر أنباء عن الصفقة.