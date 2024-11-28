مرشحون في الإدارة الأميركية المقبلة تعرّضوا لمضايقات

أعلن المتحدثة باسم الفريق الانتقاليّ للرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب، كارولين ليفيت، أنّ عددًا من المرشحين لشغل مناصب في الإدارة المقبلة تعرضوا هذا الأسبوع لمضايقات شملت تهديدات بوجود قنابل واستدعاء قوات أمن لمنازلهم.



وأوضحت المتحدثة، في بيان، أنّهم تلقوا التهديدات ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء.



وقالت إنّ سلطات إنفاذ القانون تحركت بسرعة لضمان سلامة المستهدفين.