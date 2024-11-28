الصين أطلقت مواطنين أميركيين

أطلقت الصين المواطنين الأميركيين مارك سويدان وكاي لي وجون ليونج، في تتويج لسنوات من الدبلوماسية في شأن الأميركيين، الذين تقول واشنطن إنهم احتجزوا في الصين بغير وجه حق، وفق البيت الأبيض.



وعدلت إدارة بايدن إرشاداتها للسفر إلى الصين، وهي الخطوة التي سعت إليها بكين منذ فترة طويلة وربطها المسؤولون الأميركيون باحتجاز الصين لرعايا أميركيين.



وقال مجلس الأمن القومي في بيان إنّ إطلاق الرجال الثلاثة يعني إطلاق جميع الأميركيين الذين اعتبرتهم واشنطن محتجزين ظلما في الصين.



وأضاف البيان أنهم "سيعودون قريبا وسيلتقون بأسرهم للمرة الأولى منذ سنوات".