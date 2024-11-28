ألمانيا تقترح إعادة نشر صواريخ باتريوت في بولندا

اقترحت وزارة الدفاع الألمانية إعادة نشر منظومة باتريوت الصاروخية للدفاع الجوي في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي في بداية العام الجديد.



وقالت الوزارة في بيان إن المنظومة يمكن نشرها لمدة تصل إلى ستة أشهر.



وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "بهذا سنحمي مركزا لوجستيا في بولندا له أهمية محورية في تسليم المواد إلى أوكرانيا".