سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 29 مسيرة أطلقتها روسيا

كشف سلاح الجو الأوكراني اليوم، أن روسيا أطلقت 50 طائرة مسيرة في هجوم على البلاد خلال الليل.



وأعلن أنه أسقط 29 طائرة مسيرة منها وفقد أثر 18، بسبب الحرب الإلكترونية على الأرجح. وذكر أن طائرة مسيرة توجهت صوب أراض تحتلها روسيا.