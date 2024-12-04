عمّان تسلمت جثماني أردنيين تسللا عبر الحدود وهاجما جنودا إسرائيليين

أعلنت عمّان اليوم، أنها تسلّمت جثماني أردنيين تسلّلا عبر الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة في تشرين الأول وأطلقا النار على جنود إسرائيليين، فأصابا ثلاثة منهم قبل أن يقتلهما الجيش الإسرائيلي.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قوله: "بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين (اللنبي) وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة".



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي تم اعادة جثتيْ الذين تسللا من الأردن ونفذا "عملية إرهابية" جنوب البحر الميت في 18 تشرين الأول 2024".



وتسلل حسام أبو غزالة وعامر قواس في 18 تشرين الأول عبر الحدود جنوب البحر الميت، وأطلقا الرصاص على جنود إسرائيليين، فأصابا ثلاثة منهم قبل أن يقتلا برصاص الجيش.



وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي تنظم تحركات احتجاجية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، أن الشابين ينتميان اليها، مؤكدة أنهما تصرفا بشكل فردي.