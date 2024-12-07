الجناح المسلّح لحركة حماس ينشر تسجيل فيديو لرهينة في غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحماس، السبت تسجيل فيديو لأحد الرهائن المخطوفين منذ هجوم السابع من تشرين الأول.



والفيديو ومدّته نحو ثلاث دقائق و30 ثانية والذي تعذّر التحقّق من تاريخه، يظهر شابا يتحدّث بالعبرية ويدعو للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان الإفراج عن الرهائن.