ألمانيا تعرب عن "ارتياحها" لسقوط حكم الأسد في سوريا

أعربت ألمانيا الأحد عن "ارتياحها الكبير" لسقوط حكم الرئيس بشار الأسد في سوريا بعد إعلان الفصائل المعارضة المسلّحة إسقاطه، محذّرة في الوقت عينه من وصول "متشددين" الى السلطة.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان "يجب على البلاد الآن ألا تسقط بين أيدي متشددين آخرين تحت أي شكل كان. لذلك ندعو كل الأطراف الى تحمّل جميع مسؤولياتها تجاه كل السوريين".