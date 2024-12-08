ماكرون: فرنسا تظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد بنبأ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وقال إن باريس ستظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط.



وذكر ماكرون في منشور على منصة إكس "سقطت الدولة الوحشسة، أخيرا. أشيد بالشعب السوري وشجاعته وصبره. وفي هذه المرحلة من عدم اليقين، أتمنى لهم السلام والحرية والوحدة".



وتابع "ستظل فرنسا ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط."



