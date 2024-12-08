تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب.