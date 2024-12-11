الجولاني: سوريا لن تنخرط "في حرب أخرى"

رأى أبو محمد الجولاني، قائد «هيئة تحرير الشام» التي شنت وفصائل حليفة هجوماً أطاح بالرئيس بشار الأسد، أن الشعب السوري «منهك» جراء أعوام النزاع، وأن البلاد لن تشهد «حرباً أخرى».



وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع، إن «الناس منهكة من الحرب. لذا، البلاد ليست مستعدة لحرب أخرى، وهي لن تنخرط في (حرب) أخرى»، وذلك في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.