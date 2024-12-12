متحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس والعاهل الأردنيّ اتفقا على أهمية العملية السياسية الشاملة في سوريا

اتفق المستشار الألمانيّ أولاف شولتس والعاهل الأردنيّ الملك عبد الله على أهمية العملية السياسية الشاملة في سوريا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية.



وقال المتحدث، في بيان: "اتفق كلاهما على أنّ عملية سياسية شاملة في سوريا شديدة الأهمية الآن وأنّ من الضروريّ دعم العملية الانتقالية."



وشدّد كلاهما على أهمية حماية الأقليات العرقية والدينية.



وأشار إلى أنّ الزعيمين شددًا أيضًا على أهمية وحدة أراضي سوريا وسيادتها.