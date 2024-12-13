الجيش الأميركي نقل المواطن ترافيس تيمرمان جوا من سوريا (صور)

أعلن مسؤول أميركي اليوم الجمعة إن الجيش الأميركي نقل المواطن ترافيس تيمرمان جوا من سوريا حيث كان مسجونا قبل أن تحرره المعارضة.