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وفد قطري يصل إلى سوريا ويلتقي الحكومة الانتقالي

أخبار دولية
2024-12-15 | 12:26
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وفد قطري يصل إلى سوريا ويلتقي الحكومة الانتقالي
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وفد قطري يصل إلى سوريا ويلتقي الحكومة الانتقالي

وصل وفد قطري إلى سوريا والتقى مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد في أعقاب إطاحة تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد، وفق ما أعلنت الدولة الخليجية الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر"، مشيرا إلى أن الوفد التقى الحكومة الانتقالية وجدد التزام الدوحة "الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق".

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