الأمم المتحدة تبدأ مساع جديدة لحل أزمة الانتخابات في ليبيا

أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الأمم المتحدة ستدعو إلى عقد اجتماع للجنة فنية من الخبراء الليبيين في محاولة لحل القضايا الخلافية ووضع البلاد على المسار نحو الانتخابات العامة التي طال انتظارها.



وتوقفت عملية سياسية استهدفت إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات في ليبيا منذ تعثر الانتخابات التي كان المقرر إجراؤها في كانون الأول 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.



وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري في بيان مصور إن اللجنة الجديدة من الخبراء الليبيين ستبحث عن سبل للتغلب على القضايا العالقة في قوانين الانتخابات.



وأضافت أنهم سيبحثون أيضا عن خيارات "للوصول إلى (توافق لإجراء) الانتخابات في أقصر وقت ممكن بما يشمل الضمانات المقترحة والتأكيدات والإطار الزمني".



وقالت خوري: "ستواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحقيق المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء".