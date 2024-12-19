هجوم صاروخيّ روسيّ

أُلحقت أضرار بمبان سكنية وبنية تحتية في منطقتي سومي ودنيبروبيتروفسك، في هجوم صاروخيّ روسيّ، وفق ما أعلن الجيش الأوكرانيّ.



وقالت القوات الجوية إنّ روسيا استخدمت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم وصاروخًا موجهًا من طراز كيه.إتش-59/69 خلال الهجوم.



ولفت حاكم دنيبروبيتروفسك إلى أنّ الهجوم ألحق أضرارًا ببنية تحتية وبنايتين سكنيتين ومستشفى ومدرسة في المنطقة.



لكنّه أشار إلى عدم تسبب الهجوم في إصابات.



وقالت السلطات المحلية في سومي إنّ هجومًا صاروخيًا في شمال شرق المنطقة ألحق أضرارًا بتسعة منازل خصوصًا من دون ذكر إن كان الأمر أسفر عن قتلى أو مصابين.



وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنّ روسيا استخدمت أيضًا 85 طائرة مسيرة للهجوم على البلاد خلال الليل وقالت إنّ 40 منها "نماذج مقلدة" ولم تصل لأهدافها بينما تم إسقاط 45.