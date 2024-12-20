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أحمد الشرع تحدث عن 3 مراحل يجب أن تمر بها سوريا

أخبار دولية
2024-12-20 | 04:37
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أحمد الشرع تحدث عن 3 مراحل يجب أن تمر بها سوريا
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أحمد الشرع تحدث عن 3 مراحل يجب أن تمر بها سوريا

تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن مراحل ثلاث يجب أن تمر بها سوريا، مؤكدا أنه "من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم"، بحسب"روسيا اليوم".
وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "من السابق لأوانه التحدث عن موضوع الرئاسة السورية القادمة، لأن سوريا يجب أن تمر بـ3 مراحل".

وأوضح أن "المرحلة الأولى هي استلام الحكومة الذي تم خلال الفترة الماضية. المرحلة الثانية الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين ومن خلاله يتم التصويت على بعض المسائل الهامة منها حل الدستور والبرلمان وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ الدستوري والبرلماني خلال الفترة الموقتة حتى تجهز المنطقة ويصبح هناك بنية تحتية للانتخابات".

وعن المرحلة الثالثة أشار إلى أن "نصف الشعب خارج البلاد وكثير منهم ليس لديهم وثائق، وأن النظام السابق كان يحارب السوريين بوثائقهم وجوازات السفر، لذلك نحتاج إلى عملية إحصاء شاملة وأن تفتح السفارات السورية في البلدان العربية والتواصل القانوني مع الجاليات السورية في المهجر".

وقال: "من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ومن يمثلهم في مجلس الشعب ومجلس النواب".

أضاف: "المجتمع السوري يعيش مع بعضه في كافة مكوناته منذ آلاف السنين ولا أحد يمكن أن يلغي الآخر وسنبحث من خلال المؤتمرات والحوار عن عقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين"، لافتا إلى أن "النظام حاول إثارة النعرات الطائفية ليحافظ على حكمه لكنه فشل والثورة أثبتت أنها قادرة على احتضان الجميع".

أخبار دولية

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