مقتل 16 جنديا في هجوم لمسلّحين في باكستان

قُتل 16 جنديا باكستانيا في هجوم شنّه مسلّحون على موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية خلال الليل، حسبما أفاد مسؤولان في الاستخبارات السبت.



وكشف مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته، أنّ "حوالى 30 مسلحا هاجموا موقعا للجيش" في منطقة ماكين في إقليم خيبر بختونخوا. وقال مسؤول آخر: "قُتل 16 جنديا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة في الهجوم".

