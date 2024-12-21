عشرات القتلى في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة في جنوب شرق البرازيل

قضى 38 شخصا على الأقل صباح السبت، في حادث تعرّضت له حافلة للركاب في جنوب شرق البرازيل، وفق جهاز الإطفاء، في حادث وصفه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سليفا بأنه "مأساة رهيبة".



الحادث الذي وقع في ولاية ميناس جيرايس، هو الأسوأ الذي شهدته الطرق السريعة في البرازيل منذ العام 2007، وفق بيانات للشرطة أوردتها وسائل إعلام محلية.



ووفق أحدث حصيلة لجهاز الإطفاء، قضى 38 شخصا في الحادث ونقل ثمانية مصابين إلى المستشفى.



وأشار جهاز الإطفاء في المقام الأول إلى أن ثقبا أصاب أحد إطارات الحافلة ما تسبب بفقدان السائق السيطرة عليها، فيما قال مسؤولون لاحقا إن سيارة اصطدمت بها على الأثر من الجهة الخلفية، لكن ركابها نجوا.



إلا أن جهاز الإطفاء، أشار لاحقا إلى أن كتلة من الغرانيت كانت تنقلها شاحنة سقطت على الحافلة، ما تسبب بالحادث.



وبعد الاصطدام اشتعلت النيران في الحافلة التي كانت متّجهة من ساو باولو إلى فيتوريا دا كونكيستا في ولاية باهيا في شمال شرق البلاد.



وواصلت حصيلة القتلى الارتفاع طوال النهار، إذ أشارت السلطات إلى أنه تعذّر على الفور تقديم حصيلة دقيقة للحادث نظرا لحال جثث الضحايا.



وكان الجهاز أشار في بيان سابق إلى تفحّم عدد من الجثث.