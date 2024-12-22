البابا فرنسيس يدين مجددا "قسوة" الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

دان البابا فرنسيس مرة أخرى الأحد "قسوة" الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعدما قام بذلك السبت مثيرا احتجاج إسرائيل التي اتهمته بـ"ازدواجية المعايير".



وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير: "بألم أفكر في غزة، في كل هذه القسوة، في الأطفال الذين يتعرضون لإطلاق النار، في قصف المدارس والمستشفيات. يا لها من قسوة".