الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.



وقال بيان للجيش نشر على تطبيق "تلغرام" قرابة الساعة 4,30 صباحا بالتوقيت المحلي (2,30 ت غ)، إنه "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الاجواء الإسرائيلية".



وأشار البيان إلى إطلاق صفارات الإنذار "في مناطق عدة بوسط إسرائيل" في إجراء احترازي خشية سقوط شظايا وحطام جراء عملية الاعتراض.



وأعلن الحوثيون الثلاثاء استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، بينما أفاد الجيش الاسرائيلي من جانبه عن اعتراض "مقذوف".



وأكدت خدمة الاسعاف الاسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أن أي شخص لم يصب بأذى.