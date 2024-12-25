تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان

أفادت وزارة النقل الكازاخستانية، بأنّ طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، تحطّمت في غرب كازاخستان.



وقالت الوزارة عبر تطبيق تلغرام: "تحطّمت طائرة كانت تقوم برحلة بين باكو وغروزني بالقرب من مدينة أكتاو. وهي تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".

وفي السياق، قالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "وفق المعلومات الأولية، هناك 25 ناجيا، من بينهم 22 شخصا نُقلوا إلى المستشفى"، موضحة أنّه تمّ إرسال 150 عنصر إنقاذ إلى موقع التحطّم.