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فرنسا: انقاذ 107 مهاجر خلال محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا
أخبار دولية
2024-12-26 | 01:05
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فرنسا: انقاذ 107 مهاجر خلال محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا
أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت 107 مهاجرين كانوا يحاولون عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا في يوم عيد الميلاد.
وعلى مدار هذا اليوم، نُفذت 12 عملية إنقاذ على طول سواحل شمال فرنسا، وفق إدارة إقليم القناة وبحر الشمال في بيان.
وأفادت السلطات البحرية الفرنسية في بيان أنه تم إنقاذ 30 مهاجرًا صباحًا من قارب قرب دونكيرك، لكن ركابا آخرين على متنه قرروا المضي في رحلتهم وجرى احتجازهم بمجرد وصولهم إلى المياه البريطانية وفق ما ذكرت السلطات هناك.
ولفت البيان إلى أنه في وقت لاحق من اليوم، رُصد قارب آخر يعاني من عطل في المحرك، أيضا بالقرب من دونكيرك، حيث تم إنقاذ جميع الركاب على متنه البالغ عددهم 51.
وانتشلت البحرية الفرنسية 26 شخصًا من قارب يعاني من صعوبات بالقرب من كاليه.
وذكر البيان أن القناة "منطقة خطيرة خصوصًا في ذروة الشتاء للقوارب غير المستقرة والمحملة بأكثر من طاقتها".
وبحسب السلطات الفرنسية، لقي ما لا يقل عن 73 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة إلى بريطانيا هذا العام، ما يجعل عام 2024 الأكثر دموية على الإطلاق في عمليات العبور.
وتمكن عشرات آلاف المهاجرين من الوصول إلى بريطانيا، حيث تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات تهريب البشر.
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