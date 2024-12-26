الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف "أهداف عسكرية" للحوثيين في اليمن

أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف "أهدافا عسكرية" تابعة للحوثيين في اليمن الذين اتهمهم بأنهم في صلب محور "الإرهاب الإيراني".



وقال الجيش في بيان إن مقاتلات سلاح الجو أغارت على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين على ساحل اليمن الغربي وفي الداخل، مؤكدا أن ذلك جاء ردا على "الهجمات المتكررة" للمتمردين اليمنيين على "إسرائيل ومواطنيها".