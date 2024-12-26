الحوثيون: ثلاثة قتلى بضربات إسرائيلية في اليمن

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 11 وفقدان ثلاثة بعد ضربات إسرائيلية على مطار صنعاء وأهداف أخرى في اليمن.



وجاء في بيان للحوثيين أن شخصين قتلا وجرح 11 في مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع طهران، وبأن ثلاثة أشخاص فقد أثرهم في ميناء رأس عيسى.