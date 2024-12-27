غوتيريش: الغارات الإسرائيلية على اليمن "مثيرة للقلق"

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"التصعيد" في الأعمال العدائية بين المتمردين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، معربًا عن "قلقه" إزاء الغارات التي شنتها الدولة العبرية على مطار صنعاء الخميس.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يدين التصعيد بين اليمن وإسرائيل. الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليوم مطار صنعاء الدولي وموانىء في البحر الأحمر ومحطات للطاقة الكهربائية في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص".



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشكل خاص إزاء تداعيات قصف منشآت للنقل على عمليات المساعدات الإنسانية في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه على المعونات.



وشدد البيان على أن "الأمين العام ما زال يشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، ويكرر دعوته لكل الأطراف المعنية إلى وقف كل الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".