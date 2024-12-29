مقتل 120 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي

لقي 120 شخصا على الأقلّ مصرعهم الأحد في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية وعلى متنها 181 شخصا، بحسب ما أفادت السلطات، بينما أظهر مقطع فيديو مأسوي الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تنفجر وتستحيل كرة لهب.



وقالت مديرية الإطفاء في بيان "حتى الساعة لدينا ناجيان و120 قتيلا"، مشيرة إلى أنّ أعمال الإنقاذ تتواصل في والطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينغ 737-8AS تملكها شركة "جيجو" للطيران وكانت آتية من بانكوك.



ورجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطّم طائرة على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان (جنوب غرب) الأحد ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.



وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحافي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".