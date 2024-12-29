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مقتل 179 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي

أخبار دولية
2024-12-29 | 00:06
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مقتل 179 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي
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مقتل 179 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي


تأكد اليوم الأحد مقتل 179 شخصا على الأقل حتى الآن في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق عندما تحطمت طائرة ركاب بعد هبوطها دون عجلات وانحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي.
 
وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع لدى وصول الطائرة 7سي2216 التابعة لشركة جيجو إير القادمة من بانكوك عاصمة تايلاند وعلى متنها 181 شخصا ومحاولتها الهبوط بالمطار في جنوب البلاد بعد التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل (0000 بتوقيت جرينتش).
 
وجرى إنقاذ فردين من الطاقم بينما يرجح مسؤولون أن باقي من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وقال لي جونج هيون رئيس إدارة الإطفاء في موان في تصريح صحفي إن اثنين من أفراد الطاقم، وهما رجل وامرأة، جرى إنقاذهما من ذيل الطائرة المحترقة وأضاف أن الحريق جرى إخماده بحلول الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.
 
وقال مدير مركز طبي عام في المنطقة إن فردي الطاقم الناجيين يتلقيان العلاج في المستشفى وإصاباتهما بين متوسطة إلى شديدة.

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