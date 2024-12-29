ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 179 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى تحطّم الطائرة في كوريا الجنوبية أثناء هبوطها في مطار موان الأحد، إلى179 شخصا، حسبما أفادت مديرية الإطفاء في بيان، بينما تمّ إنقاذ شخصين فقط وتضاءلت الآمال في العثور على المزيد من الناجين.



فيما تستمرّ عمليات البحث والإنقاذ في مطار موان الدولي حيث تجمّع أقرباء الضحايا.