الهند تنفذ أولى تجاربها للالتحام الفضائي

أطلقت وكالة الفضاء الهندية أول مهمة للالتحام الفضائي بصاروخ هندي الصنع اليوم، في محاولة لأن تصبح رابع دولة تحقق هذا الإنجاز التكنولوجي المتقدم.



وانطلقت المهمة، التي تعتبر ذات أهمية محورية لمهام ومشاريع فضاء مستقبلية بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية وتشغيل محطة فضاء هندية مخطط لها، من منصة الإطلاق الفضائي الرئيسية في الهند الساعة 04:30 مساء بتوقيت غرينتش.



وبعد حوالي 15 دقيقة، أعلن مدير المهمة نجاح مهمة الإطلاق.



وتعتبر تقنية الالتحام في الفضاء بالغة الأهمية عند الحاجة لإطلاق صواريخ عدة لتحقيق أهداف مهمة مشتركة.