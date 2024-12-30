زيلينسكي: المساعدات الأمنية الأميركية تأتي في لحظة حرجة

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أن المساعدات الأمنية الأميركية الجديدة لأوكرانيا البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار جاءت في لحظة حرجة وستساعد في تعزيز الدفاعات الأوكرانية على طول الخطوط الأمامية.



وقال زيلينسكي في منشور على موقع إكس: "كل عمل تضامني من شركائنا ينقذ الأرواح ويعزز استقلالنا ويعزز قدرتنا على الصمود. كما يوضح أن الديمقراطيات أقوى من المعتدين المستبدين".