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مباحثات "فنية" في القاهرة حول تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

التقى ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في القاهرة الجمعة لوضع "آليات" لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.



وقال مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الأخبارية" القريبة من السلطات المصرية إن "الاجتماعات الفنية انطلقت الجمعة لوضع آليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأميركية وإسرائيلية".