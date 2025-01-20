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شينباوم تتعهد بالدفاع عن المكسيكيين في الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-01-20 | 00:40
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شينباوم تتعهد بالدفاع عن المكسيكيين في الولايات المتحدة
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شينباوم تتعهد بالدفاع عن المكسيكيين في الولايات المتحدة

وعدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم بالدفاع عن مواطني بلادها الذين يعيشون في الولايات المتحدة، عشية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في وقت يخطط الرئيس الأميركي المنتخب لترحيل المهاجرين غير النظاميين على نطاق واسع. 
     
وقالت شينباوم في خلال حدث عام في ولاية بويبلا بوسط البلاد: "في هذه الفترة الجديدة التي تبدأ غدا مع الرئيس ترامب: أولا، سندافع عن المكسيكيين هناك". 
     
وشددت على أن حكومتها عينت محامين لتقديم الدعم للمهاجرين المحتاجين، من خلال نحو خمسين قنصلية مكسيكية موجودة في الولايات المتحدة.

وأضافت: "إذا قرروا العودة إلى المكسيك فهم مرحب بهم هنا وبأذرع مفتوحة".
     

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