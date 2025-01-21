حكومة طالبان الأفغانية تعلن تبادلا للسجناء مع الولايات المتحدة

أعلنت حكومة طالبان أن الولايات المتحدة أطلقت سجين أفغاني مقابل أميركيين محتجزين في أفغانستان، بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه.وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن "المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة أُطلق مقابل مواطنين أميركيين وأعيد إلى البلاد"، مشيرة الى أنه كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعدما أوقف "قبل نحو عقدين".