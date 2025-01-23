بعد تعليق قراره إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة... هذا ما أعلنه ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستستأنف حكم قاض فدرالي بتعليق قراره تقييد حق منح الجنسية الأميركية بالولادة.وعندما سئل ترامب من المراسلين في البيت الأبيض عن حكم قاضي مقاطعة واشنطن جون كوفينور الذي اعتبر أن أمر الرئيس "غير دستوري بشكل صارخ"، أجاب "من الواضح أننا سنستأنفه".وكان قاض فدرالي في الولايات المتحدة، قد أصدر قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن قاضي المحكمة الجنائية الأميركية جون كوفنور قوله أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".