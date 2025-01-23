ترامب: لست متأكدا من ضرورة الإنفاق على حلف الأطلسي



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه مستعد لزيارة السعودية إذا ضخ السعوديون استثمارات في الولايات المتحدة.



وقال إنه ليس متأكدا من ضرورة الإنفاق على حلف الأطلسي مضيفا أن بلاده تحمي الدول الأعضاء في الحلف، لكنهم لا "يحموننا".



كما اشار الى أنه يريد الاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن على الفور، مضيفا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب.



وقال ترامب إنه يرى علاقة جيدة جدا بين الولايات المتحدة والصين، وإنه يأمل أن تساعد الصين في إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا.



وقال ترامب: "لديهم قدر كبير من النفوذ على هذا الوضع. نأمل أن نعمل سويا ونوقف ذلك".



الى ذلك، لفت ترامب الى أنه يتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن يصغي إليه بشأن أسعار الفائدة، وإنه سيفكر في التحدث مع جيروم باول رئيس المركزي الأميركي بشأن تلك المسألة.